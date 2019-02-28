Реформа системы определения МРОТ

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27 февраля правительство Республики Корея опубликовало окончательную версию проекта реформирования системы определения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Её суть сводится к созданию двух комитетов - один из них будет определять верхние и нижние границы МРОТ, а другой, состоящий из представителей профсоюзов, работодателей и общественных организаций, определяет размер МРОТ в пределах установленных границ.

Профсоюзы, работодатели и правительство смогут порекомендовать в первый комитет по пять человек, но методом исключения будут выбраны по три представителя от каждой стороны, то есть всего 9 человек. В задачи этого комитета будет входить также анализ статистических данных, на основе которых определяются границы повышения МРОТ. Помимо утверждённых критериев для определения МРОТ, специалисты будут учитывать конкретную экономическую ситуацию. В состав второго комитета войдут по семь представителей профсоюзов, работодателей и общественных организаций, то есть, всего 21 человек. Трое из семи представителей от общественных организаций рекомендуются правительством, а четверо - Национальным собранием.

Реформирование системы определения МРОТ проводится ради уменьшения разногласий между профсоюзами и работодателями. Чтобы новая система вступила в силу, Национальное собрание должно до середины марта внести поправки в закон о МРОТ. В министерстве труда и занятости обещали приложить все усилия, чтобы размер МРОТ на 2020 год определялся уже по новой системе. Некоторые эксперты к нововведениям правительства относятся пессимистично, считая, что эта запутанная система создана лишь для того, чтобы избежать критики со стороны сотрудников и работодателей.