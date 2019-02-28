Второй саммит КНДР-США завершился безрезультатно

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Главы КНДР и США – Ким Чон Ын и Дональд Трамп - не смогли преодолеть разногласия в ходе второго саммита, состоявшегося 27-28 февраля в Ханое. Из-за большой разницы в позициях относительно отмены санкций и денуклеаризации им не удалось достичь договорённостей. Как заявил на пресс-конференции во вьетнамской столице президент США Дональд Трамп, речь об отмене санкций может идти только после полной денуклеаризации. Однако Пхеньян пока не готов выполнить требования Вашингтона. Другими словами, главы КНДР и США лишь подтвердили свои прежние позиции.

Ещё утром 28 февраля Ким Чон Ын и Дональд Трамп выражали надежду на достижение положительных результатов. В ходе встречи в расширенном составе Ким Чон Ын подчёркивал свою готовность к ядерному разоружению, иначе, по его словам, он бы не приехал в Ханой. Дональд Трамп высоко оценил заявление партнёра по переговорам. Тем не менее, они не смогли договориться и досрочно закончили переговоры, не подписывая итоговых документов.

Однако положительным итогом саммита стало то, что стороны всё же выразили намерение продолжать обсуждение двусторонних проблем. Дональд Трамп отметил, что следующий саммит может пройти как в ближайшее время, так и в далёком будущем, но всё же выразил надежду на его скорейшее проведение. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о возможном достижении договорённостей в течение нескольких недель. Это говорит о том, что во время подготовки к саммиту стороны серьёзно продвинулись в обсуждении многих вопросов за исключением тех, что решают непосредственно главы государств. Возможно, посредническую роль в урегулировании ситуации сыграет южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.