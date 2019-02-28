Второй саммит КНДР- США

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27-28 февраля во вьетнамской столице Ханое прошёл второй северокорейско-американский саммит. Ожидалось, что встреча лидеров двух стран решит ядерную проблему Северной Кореи и откроет новую страницу в истории Корейского полуострова. Однако саммит не принёс результатов. Достижению договорённостей помешали разногласия в вопросе о санкциях и денуклеаризации. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции во вьетнамской столице президент США Дональд Трамп. Американская сторона повторила своё требование о полной денуклеаризации, пообещав лишь после этого снять санкции. В свою очередь, северокорейская сторона хотела бы проводить денуклеаризацию, в том числе, закрыв ядерный комплекс в Ёнбёне, параллельно с отменой санкций. Более подробно о прошедшем саммите обозреватель по общественным проблемам г-н Ли Чжон Хун.