Рынки чанмадан и северокорейское общество

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В последнее время в Северной Корее становится распространённым явление чанмадан, что в переводе с корейского означает «базарная площадь» или «базар». Активизация чанмадан внесла определённые изменения в экономику Севера. Прежде всего, оно благотворно сказалось на культуре обслуживания. Появились также новые понятия - «тончжу» и «чанмажан сэдэ», обозначающие новый класс северокорейского общества. Сегодня рынок чанмадан обеспечивает нужды северокорейских граждан на 90%. Таким образом, Северная Корея пришла к тому, что она уже не сможет существовать без рыночной экономики. Проведение реформ, стремление к открытости и межкорейское экономическое сотрудничество принесут плоды. Ситуцию в данной сфере комментируют г-н Сон Си У, бывший северокореец, живущий на Юге, и научный сотрудник Чон Бон Хён из Института экономических исследований Банка Киоп.