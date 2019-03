Новый мини-альбом группы 'DREAMCATCHER' о кошмарах

В феврале 2019 года группа 'DREAMCATCHER' выпустила свежий мини-альбом 'The End of Nightmare'. И очередную рубрику «Новые альбомы» мы посвятили песням из свежей пластинки этой яркой гёрлз-группы.

Итак, известно, что группа 'DREAMCATCHER' появилась в эстрадном мире Кореи не так давно, в 2017 году. В составе группы поют в общей сложности семь участниц. Также добавлю, что пять участниц из 'DREAMCATCHER' имели опыт музыкальной эстрадной деятельности задолго до дебюта в составе 'DREAMCATCHER'. С сентября 2014 года по зиму 2015 года, Чи Ю, Су А, Си Ён, Ю Хён и Та Ми выступали совместно под другим названием группы 'Minx', и вели довольно активную творческую деятельность, хотя фортуна не улыбнулась им.

Ко всему сказанному добавлю, что уже в ноябре 2016 года представители музыкального агентства 'Happyface Entertainment', с которым поддерживают контракт девушки, официально объявили о переименовании названия группы из 'Minx' в 'DREAMCATCHER'. Кроме того, представители агентства решили пополнить состав группы двумя новыми участницами, ими стали исполнительницы Хан Дон и Ка Хён. Вот по таким разным причинам официальным дебютным диском группы 'DREAMCATCHER' признаётся их первый цифровой альбом «Кошмар» с песней «Следуй за мной», выпущенный в январе 2017 года.

Многие меломаны в Корее и в других странах нашей планеты с большим интересом стали уделять внимание этой молодой харизматичной и неповторимой группе. Ведь её исполнительницам удалось легко тонко передать концепцию «Ночных кошмаров», охватывающих альбомы: «Кошмар», 'Fall asleep in the mirror', ‘Escape the ERA’ и 'The End of Nightmare' или «Конец кошмара». Все эти диски взаимосвязаны, а свежий четвёртый мини-альбом стал завершающим звеном цикла.

А теперь, давайте вернёмся к новому альбому. Пластинка группы получилась не мрачной. В качестве наглядного примера можно привести песню 'PIRI' - смелый и яркий номер из свежего диска! Необычная мелодия песни сразу цепляет слух. А в её тексте затронуты проблемы одиночества и бессонных ночей, а также бесконечных ночных кошмаров. Общую атмосферу композиции накаляет не только динамичный ритм песни, но и повторяющиеся звуки свиста. Таким образом, первой в эфире прозвучала песня 'PIRI' или «Дудочка» гёрлз-группы 'DREAMCATCHER'.

Кстати, в феврале текущего года музыкального агентства 'Happyface Entertainment' переименовало название компании в 'Dreamcatcher Company'. Вероятно, агентство теперь намерено очень активно продвигать подопечных 'DREAMCATCHER'. Наверно, некоторые наши радиослушатели помнят, что именно это агентство в прошлом продвигало популярную южнокорейскую гёрлз-группу «Тальсябет», которой сейчас нет. Интересно, что будущие участницы группы 'DREAMCATCHER' записали рождественскую песню 'Rockin' Around the Christmas Tree’ вместе со своими старшими коллегами из гёрлз-группы «Тальсябет» ещё в декабре 2014 года! А в июле 2015 года они записали ремейк песни 'Love Shake', оригинал которой принадлежит той же группе «Тальсябет». Старые песни тоже симпатичные. Но явно, что музыка, исполняемая 'DREAMCATCHER' почти всегда во многом отличалась от музыки их старших коллег.

Ну, а на наших волнах прозвучал ещё один свежий трек ретро-поп жанра под названием «И никого не оказалось» в исполнении 'DREAMCATCHER'.

Далее мы включили в эфир красивую, но немного грустную балладу 'Daydream' или «Пустая мечта». В её тексте поётся о глубокой тоске по бывшему парню. Прошло немало времени с тех пор, как пара рассталась, но девушка никак не может позабыть его. Она неустанно ждёт встречи, обещанной любимым человеком, хотя в глубине души знает, что это были лишь пустые слова... В исполнении гёрлз-группы 'DREAMCATCHER' прозвучала баллада 'Daydream' или «Пустая мечта».

А в завершение очередной рубрики «Новые альбомы» мы предложили вам послушать ещё один захватывающий трек из нового четвертого мини-альбома 'The End of Nightmare'. Это песня «Бриллиант» с уклоном в сторону future rock музыки. В тексте исполнительницы поют, что никакие кошмары им не страшны. Ведь они тверды и прочны как настоящие бриллианты, так что сломать их не легко!

В эфире прозвучит песня «Бриллиант». Поёт гёрлз-группа 'DREAMCATCHER'.





