РК и США пересмотрели  формат совместных военных учений

РК и США приняли решение не проводить совместные военные учения Key Resolve и Foal Eagle. Наряду с учениями Ulchi Freedom Guardian, которые в прошлом году также не проводились, это крупнейшие ежегодные манёвры вооружённых сил двух стран. Теперь все они либо отменены, либо отложены. Стороны объясняют это необходимостью поддерживать внешнеполитические усилия по снятию военной напряжённости и достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова.





Key Resolve представляют собой штабные учения оборонительного характера и заключаются в отработке оперативного развёртывания американских формирований, прибывших из других регионов в случае чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове. Эти учения проводятся только на штабном уровне в виде компьютерной симуляции вместо физических перемещений войск. Их сценарий предусматривает отработку различных видов боевых действий от локальных провокаций со стороны Севера до полномасштабной войны. В соответствии с решением оборонных ведомств обеих стран, учения Key Resolve переименованы в «Тонмэн». Полевые манёвры Foal Eagle представляют собой физическую отработку развёртывания войск и вооружений. Они проводились параллельно с Key Resolve. Как правило, они стартовали одновременно, и по завершении Key Resolve полевые учения Foal Eagle длились ещё не менее месяца с подключением стратегических активов США, в том числе ядерных авианосцев и бомбардировщиков дальнего радиуса действия. С этого года полномасштабные манёвры Foal Eagle будут заменены учениями на уровне отдельных воинских формирований, и в связи с этим ожидается, что отработка развёртывания американского стратегического вооружения на полуострове также проводиться не будет. Ulchi Freedom Guardian – это совместное наименование учений Ulchi и Freedom Guardian. Если Freedom Guardian представляют собой командно-штабные оборонительные учения, то Ulchi заключаются в подготовке на уровне правительства к чрезвычайным ситуациям с участием предприятий, местных органов власти и государственных ведомств всех уровней.





Вооружённые силы РК и США проводили в течение года и другие различные совместные учения. К ним относятся учения военно-воздушных сил Max Thunder и Vigilant Ace, а также проводимые до 20 раз в год совместные манёвры морской пехоты KMEP. Кроме того, на нерегулярной основе проводятся учения по предупреждению ракетного удара КНДР, в которых принимает участие и Япония. Главная цель всех военных учений заключается в недопущении нового военного конфликта. За оборону РК отвечают объединённые вооружённые силы РК и США, в связи с чем необходимы скоординированные действия оборонных ведомств двух стран. КНДР воспринимает подобные действия как военную агрессию в свой адрес. Это связано с тем, что в основных учениях задействуются стратегические вооружения США, способные нанести мгновенный удар по КНДР или отследить все передвижения сил Севера. Именно поэтому КНДР при любой возможности требует прекращения американо-южнокорейских военных учений.



