Компания ESE – лидер отрасли «умных технологий»

© ESE

Сегодня мы познакомимся с компанией ESE (이에스이), которая занимает крепкие позиции в сфере «умных технологий». У микрофона президент компании г-н Пак Кён Сик.





Компания образована в 1998 году. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения в сфере автоматизации проектирования, в том числе, в строительной инженерии. Наша компания также создаёт платформу smart city, она участвовала в реализации первой в мире концепции «умного города» в районе Тонтхан города Хвасона провинции Кёнгидо. Затем мы приняли участие в государственном проекте платформы «умных городов».





Под Smart City понимается город, в котором главные общественные функции осуществляются при помощи информационно-коммуникационных технологий. Тут можно провести аналогию с нервной системой человека. Все органы и системы города объединены единой системой управления, которая позволяет управлять его структурой и следить за её состоянием на расстоянии. Кроме того, эта идея подразумевает эффективное управление в случае стихийных бедствий и для обеспечения безопасности. Роботы с искусственным интеллектом помогают в парковке автомобиля, повышая комфорт людей и безопасность. Компания ESE, созданная в 1998 году, работает над созданием платформ «умных городов» и программного обеспечения для систем городского управления. Её президент г-н Пак Кён Сик заблаговременно начал подготовку к такой работе.





Со времени службы в армии и до сих пор я прочитал пять крупных местных газет за последние 40 лет. Будучи инженером, я всегда интересовался информацией о проектировании, и в конце концов пришёл к выводу, что технологии будущего будут использоваться в проектах «умных городов». Они будут создаваться с помощью искусственного интеллекта и больших данных. Поэтому моя компания занимается этой работой в течение последних двух десятилетий.





Служа в армии, он постоянно следил за тенденциями в области технологий будущего. Затем он работал в строительной сфере, отвечая за проектирование и инженерные вопросы. Тогда он понял, что объединение проектирования и информационных технологий даёт возможности для будущего. Начав двигаться в этом направлении, он на 90% укомплектовал штат компании исследователями и техническими специалистами. В 2006 году ESE подписала контракт на участие в проекте «U-City Хвасон Тонтхан», создав «умную» систему управления. Это было началом. На сегодняшний день компания имеет более 20-ти патентов. В 2015 году ESE получила президентскую награду за свою систему управления.





До настоящего момента в рамках одной системы один человек осуществлял череду операций. Основа нашей системы Rino состоит в размещении на ситуационном пульте управления информации о геопозиции, данных с камер наблюдения, данных о ситуации или происшествии, административной информации, а также данных о различных объектах. Система даёт возможность оперативно принимать решения, немедленно соединять с ответственными службами, в том числе с полицией и скорой помощью. Через эту систему решаются проблемы города.





Концепция «умного города» - это сфера новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта, программного обеспечения и сетей. Для её реализации необходима единая система управления. Ранее системы управления дорожно-транспортной ситуацией, энергетикой, чрезвычайными ситуациями действовали отдельно друг от друга. Новая платформа Rino объединила всё этой в единую структуру. Нарушения и проблемы фиксируются в режиме онлайн. Такая система впервые в мире была опробована во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане.





© ESE

В ходе зимней Олимпиады в Пхёнчхане нужно было обеспечивать безопасность участников соревнований и зрителей. Тогда было много обсуждений о том, какие технологии в стране наиболее подходят для этого. Внимание было уделено платформам «умного города», из которых выбор пал на Rino. Она идеально справилась с задачей по объединению семи центров управления, решая проблемы транспорта, предотвращения преступлений и террористических актов, что позволило без осложнений провести Олимпиаду в Пхёнчхане.





Rino называют смартфоном в мире систем управления. Так как, эта платформа объединяет все функции управления, словно умный девайс собирает разные приложения в одной операционной системе.





Вот уже 20 лет мы представляем концепцию «умных городов» правительственным учреждениям и администрациям городов. Мы провели рекламные акции для 138 компаний по всему миру, которые заинтересованы в корейском опыте «умных городов». Основываясь на доверии, которое мы установили с этими компаниями, мы выходим на рынки в Китае, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.





Компания ESE активно работает над экспортом своих разработок. Начало было положено в 2015 году, когда систему удалось продвинуть на Филиппинах. В 2016 году компания получила заказ от китайского правительства на создание системы умного города. Так что ESE стоит в начале своего пути.