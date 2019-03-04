Выставка Mobile World Congress в Барселоне

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С 25 по 28 февраля в испанской Барселоне в 33-й раз проходила крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии Mobile World Congress, которая является знаковым событием в мире информационных технологий. В ней приняли участие 2.500 компаний из 124-х стран. Ключевым слоганом нынешней выставки стало «Начало 5G». О значении прошедшей выставки и направлениях дальнейшего развития индустрии мобильных технологий мы поговорим с профессором Ким Ён Хаком из Института технического менеджмента университета Соган.





Главной темой выставки стало выражение Intelligent Connectivity или «умное подключение». Речь идёт о связи, но в отличие от прошлого, имеется ввиду не простая, а «умная» передача данных. То есть, информация обрабатывается, затем наделяется добавочной стоимостью, что придаёт ей ценность. Мы постоянно говорим о четвёртой промышленной революции. Так вот 5G является прекрасной возможностью для реализации этой концепции.





Организатор выставки, Всемирная ассоциация операторов мобильной связи (GSMA), предложила в этом году в качестве главной темы «умное подключение». Таким образом, было заявлено о вступлении человечества в эпоху сверхбыстрого подключения и передачи данных через начало революции через технологии 5G. Большой интерес привлекли к себе южнокорейские компании.





Мировая отрасль связи уделяет большое внимание нашей стране по той причине, что она единственная в мире коммерциализировала услуги на базе технологии 5G. 1 декабря прошлого года три южнокорейские коммуникационные компании впервые в мире начали работу в новом стандарте связи пятого поколения. Они первыми в мире получили официальное подтверждение Международного союза электросвязи (ITU). Эти услуги предоставляются по стандарту Non Stand Alone, который совместим со стандартом 4G. Сегодня во всём мире мобильные операторы усиленно работают над подготовкой 5G, интересуясь тем, какие в этом процессе нужны технологические решения и ноу-хау по установке оборудования, и моделями менеджмента.





1 декабря прошлого года отечественные операторы мобильной связи впервые в мире представили услуги на базе 5G. В этом месяце в Республике Корея начинается предоставление услуг через смартфоны с поддержкой 5G. В США и Японии коммерциализация технологий связи пятого поколения намечена на это лето. Китай планирует сделать это в 2020 году на базе стандарта SA. На выставке в Барселоне южнокорейские коммуникационные компании, являющиеся моделью развития 5G, показали свои технологии.





Компания SK Telecom представила услуги виртуальной реальности на базе 5G. Эта платформа Hyper Space. В её рамках в условиях виртуальной реальности сенсор в руках, словно волшебная палочка, при простом взмахе позволяет поменять интерьер дома, перенестись из отеля в офис или на завод. Компания КТ показала технологию обеспечения безопасности при стихийных бедствиях Skyship, соединив Пусан и Барселону. Это дрон, работающий в Пусане, управлять которым можно без помех из Барселоны. LG U Plus показала концепт U+ idol Live, который позволяет в виртуальной реальности на базе 5G увидеть звёзд К-РОР, которые находятся в авангарде корейской культурной волны Халлю.





Ещё в прошлом году выставки технологий связи пятого поколения сводились к демонстрации концепций будущего. В этом году уже можно пощупать и испытать в деле готовые разработки. Иностранные компании также показали наработки. Компания AT&T продемонстрировала технологии в сфере кибербезопасности, медицины и медиа. Samsung Electronics и Huawei показали прототипы гибких смартфонов. Южнокорейская компания презентовала свою разработку недавно в Сан-Франциско, но тогда это происходило со сцены. В Барселоне люди могли увидеть новику Galaxy Fold уже своими глазами непосредственно на стендах. Разработка Huawei Mate X также привлекла внимание. Её технологический уровень на порядок ниже, чем у Samsung Electronics. Тем не менее, новинки двух компаний являются перспективой для создания новых двигателей роста рынка смартфонов, на котором давно не было серьёзных новшеств.





Три южнокорейские коммуникационные компании, судя по всему, являются лидерами в сфере технологий эксплуатации услуг на базе 5G. Но важным аспектом является также оборудование и аппараты связи. В этом лидером является китайская Huawei, которая имеет наиболее широкую линейку профильной продукции. Таким образом, Samsung Electronics и другие отечественные компании должны как можно быстрее наверстать отставание. Что касается аппаратов мобильной связи, то некоторый технологический перевес пока имеется у южнокорейских производителей. Но китайские конкуренты быстрыми темпами повышают свой уровень. Кроме того, самая технологическая в мире Apple готовит что-то новое. Поэтому южнокорейские компании не должны расслабляться, заручившись преимуществом в технологиях гибких смартфонов. Нужно неустанно прилагать усилия в создании новых технологий.





В этом году в Барселоне, помимо Samsung Electronics и LG Electronics, новые смартфоны на базе 5G показали только китайские компании. Главными конкурентами на мировом рынке оборудования 5G являются Samsung Electronics и Huawei. Поэтому нужно продолжать работу и, чтобы удержать лидерство, завоёванное огромным трудом.