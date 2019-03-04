



Несколько дней назад вся Корея отмечала годовщину Первомартовского движения за независимость от Японии. В этом году движению, которое возникло в 1919 году, исполнилось 100 лет, поэтому неудивительно, что к этой дате было приурочено большое количество самых разных мероприятий, в том числе, на экраны вышло большое количество художественных фильмов, посвященных этой теме. В этом выпуске мы расскажем вам о одном из таких фильмов, а именно о фильме «Король велоспорта Ом Бок Тон».