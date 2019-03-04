Проблема микропыли в РК обостряется

Международное агентство по изучению рака (МАИР) отнесло микропыль к первой группе канцерогенных веществ, которые имеют безусловные доказательства опасности возникновения рака. Именно поэтому правительство и местные органы самоуправления прилагают все возможные усилия для решения проблемы микропыли. Экстренные меры для снижения уровня микропыли вводятся при сохранении высокой концентрации мельчайших твёрдых частиц в атмосфере в течение определённого времени. В случае с Сеулом, Инчхоном и провинцией Кёнгидо, которые составляют столичный регион, для введения таких мер применяются три критерия. Первое это, когда уровень микропыли превышает допустимую отметку в 50 микрограммов на кубометр в день измерения, а также на следующий день. Второй критерий это когда, по прогнозам, на следующий день после объявления предупреждения средняя концентрация микропыли превышает допустимый уровень. Также такие меры принимаются, если, по прогнозам, на следующий день ожидается концентрация выше 75 микрограммов на кубометр. Экстренные меры принимаются, если по состоянию на 17 часов вышеуказанные параметры фиксируются в двух из трёх административных единицах столичного региона.





Экстренные меры по снижению уровня микропыли подразумевают, в первую очередь, ограничение использования автотранспорта пятого уровня выброса выхлопных газов. Данные уровни определяются в зависимости от концентрации вредных загрязняющих веществ в выхлопных газах. Это масла, мелкая пыль, оксиды азота и другие. Пятый уровень включает старые автомобили, которые отличаются большим объёмом выхлопных газов. Далее закрываются все общественные стоянки при госучреждениях с целью снижения уровня использования сотрудниками частных автомобилей. Сокращается время работы государственных строительных объектов. В случае с частными стройками также ведётся работа по изменению их расписания. На официальном уровне промышленным и другим объектам, являющимся источниками загрязняющих веществ, рекомендуется снизить загруженность мощностей. Это касается как государственных, так и частных объектов. В госсекторе это теплоэлектростанции, центр обработки воды и другие.





Микропыль это твёрдые частицы диаметром менее 10 микрометров (РМ10). Частицы диаметром 2,5 микрометра (PM2,5) составляют 1/20 от толщины человеческого волоса. Обычно микропыль возникает в результате сжигания угля или нефтепродуктов. Таким образом, главными источниками являются автомобили и заводы. Однако в случае с РК значительная часть микропыли попадает в страну из-за рубежа, в частности из Китая. В итоге эффективность мер правительства довольно ограничена. Но, несмотря на это, власти делают всё возможное, чтобы смягчить хотя бы внутренние факторы. В некоторых кругах звучит критика о том, что правительство РК не может выработать ясную позицию по этой проблеме перед Китаем. Как следствие, гражданам страны ничего не остаётся кроме как терпеть последствия загрязнения атмосферы извне. Микропыль в РК на 58,3% состоит из сульфатов и нитратов. Частицы этих веществ проникают в организм человека через дыхательные органы, затем попадая в кровеносные сосуды. Поэтому они смертельно опасны для человека и эта проблема требует скорейшего решения.



