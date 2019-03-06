Рассказ «Квон Сун Чхан и добрые люди» писателя Ли Ги Хо





#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В последнее время у людей все чаще возникают разногласия друг с другом, и они задумываются о том, как нужно жить вместе. В удачно подобранном сюжете Ли Ги Хо остроумно затрагивает эту сложную тему.









Утром следующего дня я выезжал на машине на работу, когда снова встретил этого мужчину. Напротив автобусной остановки, там, где начинается приземистый холм, я увидел синий навес, расставленный между двумя соснами, словно между колоннами. Мужчина держал в руках два написанных от руки плаката, прикрепленных к фанере. На одном буквы были слишком мелкие, чтобы прочитать, но на другом было четко написано: "Ким Сок Ман из 502 квартиры 103 дома! Верни мои 7 миллионов!"





나는 차를 몰고 출근을 하다가 다시 그 남자를 만났다.

야산이 시작되는 버려진 땅 앞에는

소나무가 두 그루 있었는데,

그 나무들을 기둥 삼아 파란 천막이 지붕처럼 펼쳐져 있었다.

남자는 대자보 두 장을 합판에 붙여 들고 있었는데,

한 장은 글씨가 너무 작아 잘 보이지 않았지만

나머지 한 장은 똑똑히 읽을 수가 있었다.





103동 502호 김석만씨는 내가 입금한 돈 칠백만 원을 돌려주시오!









Главный герой - профессор университета, который уже больше года по неизвестной для себя причине не может писать романы и эссе. Герой часто ловит себя на том, что почему-то постоянно сжимает кулаки, будто разозленный, или в одиночестве бьет что-нибудь кулаком. Перед поездкой в Сеул он каждый раз обещает себе не срываться на ни в чем не повинных членов семьи, но на обратном пути всегда ругает их про себя и яростно бьет кулаком по подлокотнику.









- Это все из-за матери? - спросил я его, не вытаскивая руки из карманов куртки. - Все потому, что вы вините себя в смерти матери?

Квон Сун Чхан отвел от меня взгляд и снова опустил голову.

- Да нет... Почему это мать из-за меня умерла...

Только сказал он эти слова, как я вытащил руки из карманов и схватил его за ворот.

- Как это нет! Так ведь и есть! Вы же думаете, что матери не стало, потому что вы опоздали!

- Нет... У меня только шесть миллионов было... Нужно было работать еще два месяца...

После этих слов я отпустил Квон Сун Чхана. Что он говорил дальше, я не слушал.

- Не надо обижать ни в чем не повинных людей! Слышишь? Не надо!





어머니 때문에 그래요?

나는 점퍼 주머니에 손을 넣은 채 말했다.

남자는 나를 쳐다보던 눈길을 거두고 다시 고개를 숙였다.

“아닌데요....어머니가 왜 나 때문에 죽어....”

남자가 거기까지 말했을 때,

나는 점퍼 주머니에서 손을 빼 그의 멱살을 잡았다.

당신이 늦어서 어머니가 그렇게 됐다고 생각하는 거잖아!

“아닌데요...돈이 육백만원 밖에 없어서... 두 달을 더 일해야 돼서...그렇게 된 건데요“

나는 남자의 말을 제대로 듣지도 않았다.

애꿎은 사람들 좀 괴롭히지 마요,

애꿎은 사람들 좀 괴롭히지 말라고!









И действительно почему мы злимся на ни в чем не повинных людей?









Писатель Ли Ги Хо родился в 1972 году в городе Вончжу провинции Канвондо. В 1999 году он дебютировал в журнале «Современная литература» с рассказом "Bunny". Лауреат IV Литературной премии им. Ким Дон Ина.