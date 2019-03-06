



В жизни бывают странные дни. В такие дни прямо с утра почему-то все идет наперекосяк. События, которые едва ли случаются один раз в жизни, происходят друг за другом весь день, как будто ждали специально. Сегодня у меня был такой день.





살다 보면 이상한 날이 있다.

그런 날은 아침부터 어쩐지 모든 일이 뒤틀려간다는 느낌이 든다.

그리고 하루 종일 평생 한 번 일어날까 말까 한 일들이

마치 기다리고 있었다는 듯

하나씩 하나씩 찾아온다.

내겐 오늘이 그랬다.









Невезение преследует героя с самого утра. Сначала сломалась бритва, поэтому он успел побриться только наполовину, а часы уже показывали 7:40 утра. В спешке он выбежал из дома, но лифт долго не приезжал, как будто сломался. На часах было уже 7:55.









Я помчался с пятнадцатого на первый этаж, словно разносчик китайской еды. Пробегая мимо пятого этажа, я увидел, что двери лифта открыты, а сам лифт застрял между пятым и шестым этажами. Под лифтом виднелись чьи-то болтающиеся ноги, одна нога была без обуви. В этот момент мимо, отталкивая меня, пронеслись люди с верхних этажей. Опрятно одетые в костюмы, они спешили на работу. Неизвестно, жив или мертв был человек, застрявший в лифте, но люди все равно холодно проносились мимо. Но и я не мог ничего сделать.

Восемь часов ровно.

Но времени и сил на его спасение у меня не было.





나는 15층에서 1층을 향해 중국집 배달원처럼 달려 내려갔다.





5층을 지나가면서 보니 엘리베이터는 문이 열린 채로

6층과 5층 사이에 걸쳐 있었고,

엘리베이터 아래로 사람의 다리 두 개가 대롱거리고 있었다.





그 때 내 앞으로 위층에 사는 사람들이 바삐 나를 밀치고 아래쪽으로 내려갔다.

말쑥한 신사복을 차려입은 그들은 출근중이었다.





사람이 엘리베이터에 끼여 죽었는지 살았는지도 모르는데,

저렇게 무심히 지나치다니.

하지만 나 역시 할 수 있는 일은 별로 없었다.

여덟시 정각.

하지만 그를 구해낼 힘도 시간도 없었다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

История разворачивается в очень необычных условиях. Человек застрял в лифте, но герой видит только его ноги и не видит лица. Этот безликий человек символизирует неприметное большинство людей корейских городов 1990-х годов. Никому не нужный неизвестный человек застрял в лифте квартирного дома, построенного современным капитализмом. Он указывает читателям на изолированность городской цивилизации 1990-х годов.









Писатель Ким Ён Ха родился в 1966 году в уезде Хвачхон провинции Канвондо. Дебютным произведением в его карьере стал рассказ "Я имею право на твое разрушение", опубликованный в 1998 году. Ким Ён Ха - лауреат IX Литературной премии им. Ким Ю Чжона (2015) и других премий.