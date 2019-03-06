Дебют молодёжных групп 'Z-BOYS' и 'Z-GIRLS'!

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На днях запущен новый проект под названием 'Z-Pop Dream', целью которого является глобализация музыкальной волны K-Pop. В рамках проекта созданы две молодёжные группы – мужская 'Z-BOYS' и женская 'Z-GIRLS'. Каждая группа состоит из семи участников из разных стран. 12 февраля дебютировала новая гёрлз-группа 'ITZY' с цифровым диском 'IT’z Different' c песней «Далла далла». Название песни «Далла далла» имеет значение «Я совсем другая». Более подробно о них мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 27 февраля.