В РК появятся ещё три малобюджетные авиакомпании





Три новые малобюджетные авиакомпании получили в РК лицензии на осуществление перевозок. Это Fly Gangwon, зарегистрированная в уезде Янян-гун провинции Канвондо, AERO K - в городе Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто и Air Premia - в городе Инчхоне. Новые участники отечественного рынка авиаперевозок регистрируются впервые за последние четыре года. Таким образом, количество отечественных авиакомпаний выросло до 12-ти. Ожидается, что это приведёт к росту конкуренции и повышению уровня обслуживания пассажиров. Однако высказываются опасения, что появление новых компаний нанесёт удар по уже действующим перевозчикам.





Выдача лицензий расценивается как расширение внутреннего рынка авиаперевозок. Высказывались опасения о слишком большом количестве авиакомпаний по отношению к численности населения. Однако в правительстве их отвергли. Отмечалось, в частности, что нынешняя политика управления авиакомпаниями связана с чрезмерными мерами по защите их интересов. В этой связи в правительстве отмечают необходимость повышения конкуренции путём открытия рынка. Выход на рынок новых игроков, как ожидается, позволит улучшить качество предоставляемых услуг и снизить их стоимость. Такой эффект уже подтверждён появлением в РК множества малобюджетных компаний. Это привело к исчезновению фактической монополии Korean Air и Asiana Airlines, снижению цен и улучшению качества услуг. Новые компании выражают стремление к максимальной ценовой конкуренции.





Опасения действительно есть. Некоторые эксперты считают внутренний рынок авиаперевозок уже давно насыщенным. Поэтому усиление конкуренции может вылиться в ухудшение положения существующих авиакомпаний. Подобную позицию Korean Air и Asiana Airlines озвучили министерству сухопутных территорий и транспорта ещё на стадии подачи новыми компаниями заявок на получение лицензии. В первую очередь обеспокоенность высказывается о возможности усугубления проблемы нехватки кадров, в том числе пилотов и технического персонала. Дело в том, что уже достаточно давно существует проблема оттока квалифицированных кадров в иностранные компании, где зарплата выше, условия работы лучше, а социальные гарантии выгоднее. От нехватки технического персонала страдает вся отрасль авиаперевозок. Поэтому многие считают, что появление сразу трёх новых компаний приведёт к усугублению ситуации. Однако в правительстве заявили, что нехватка кадров - это естественная проблема, возникающая при росте спроса на авиаперевозки.