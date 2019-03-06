



Самульнори - музыка на корейских традиционных барабанах и гонгах, зародившаяся на основе крестьянских народных гуляний с барабанами. Эта музыка часто заряжает слушателей своей энергией и поражает мощью. Не менее увлекательной и богатой по звучанию является и корейская шаманская музыка. Подробнее об этих двух жанрах вы услышите в нашем выпуске.





Выпуск 404. Самульнори и шаманская музыка

* Музыка самульнори провинций Кёнсандо - Ким Ён Бэ, Ли Гван Су, Ким Док Су, Чхве Чжон Силь

* Сольная мелодия для барабана чанго "Кут чанго" - Ким Чжон Хи (барабан чанго)

* Мелодия "Норыммачхи синави" - Ансамбль "Норым мачхи"