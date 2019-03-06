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2019-03-06
#Мелодии Кореи l 2019-03-06
Самульнори - музыка на корейских традиционных барабанах и гонгах, зародившаяся на основе крестьянских народных гуляний с барабанами. Эта музыка часто заряжает слушателей своей энергией и поражает мощью. Не менее увлекательной и богатой по звучанию является и корейская шаманская музыка. Подробнее об этих двух жанрах вы услышите в нашем выпуске.
Выпуск 404. Самульнори и шаманская музыка
* Музыка самульнори провинций Кёнсандо - Ким Ён Бэ, Ли Гван Су, Ким Док Су, Чхве Чжон Силь
* Сольная мелодия для барабана чанго "Кут чанго" - Ким Чжон Хи (барабан чанго)
* Мелодия "Норыммачхи синави" - Ансамбль "Норым мачхи"
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2019-03-06
2019-03-06
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