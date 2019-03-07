Дебют мужской группы TOMORROW X TOGETHER

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Продюсерская компания BigHit Entertainment представила всему миру новую мужскую группу под названием «Туморроу бай тугезер»/ TOMORROW X TOGETER (сокращено TXT) с их дебютным альбомом «Глава о мечте: звезда» (꿈의 장: STAR). Музыкальное видео к заглавной композиции «Однажды у меня выросли рога» (어느날 머리에서 뿔이 자랐다/ Crown) было выложено на официальном канале группы в ютубе 4 марта в 18:00 вечера по местному времени. За тринадцать часов количество просмотров превысило 10 миллионов просмотров, а за сутки клип набрал рекордные 15 миллионов просмотров. Сама композиция написана в популярном нынче жанре «синт-поп». Примечательно, что их дебютный альбом «Глава о мечте: звезда» поднялся на первую строчку в iTunes сразу 40 стран, включая Россию, США, Бразилию, Испанию, Тайвань и др. Такое внимание к группе объясняется тем, что BigHit Entertainment открыли миру самую известную сейчас мужскую группу в мире – корейский бэнд BTS. Их младшие коллеги обещают стать не менее популярными артистами.