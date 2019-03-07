Дебютное кино от Ким Юн Сока





Актер Ким Юн Сок объявил о премьере своего дебютного фильма в качестве режиссера, в котором он также сыграл одну из главных ролей. Драматический фильм под названием «Несовершеннолетняя» - это история двух обычных, живущих простой и размеренной жизнью семей, чей уклад нарушает внезапное происшествие. Главная героиня Ён Чжу знает о том, что случилось у ее супруга Тэ Вона, однако держится крепко и скрывает это от дочери Чу Ри, в страхе от того, что правда может травмировать дочь. Другая героиня по имени Ми Хви в одиночку растит дочь Юн А и держит небольшой ресторанчик. Режиссер фильма Ким Юн Сок исполнил роль Тэ Вона – ключевой фигуры во всем этом хаосе, который будет раскрываться по мере развития сюжета. «Несовершеннолетняя» выйдет на экраны в апреле 2019 года.