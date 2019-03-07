Такахаси Чури дебютирует в корейской группе

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Участница японской поп-группы AKB48 по имени Такахаси Чури дебютирует в женской группе в Корее. 4 марта Такахаси Чури провела мероприятие с фанатами по случаю празднования своего дня рождения и в тот же день лично объявила о том, что подписала контракт с корейской продюсерской компанией Woollim Entertainment. «Я окончила свою деятельность в AKB48 и теперь дебютирую в корейской группе под предводительством Woollim Entertainment. Завершив участие в корейском музыкальном шоу PRODUCE48, я постоянно поддерживала контакт с Woollim и после долгих размышлений решила подписать с ними контракт. Ради приготовлений к дебюту я даже летала в Корею в феврале», - сказала Чури. Несмотря на то, что артистка завершила участие в PRODUCE48 на 16-ом месте, благодаря милой внешности, очарованию и таланту она полюбилась многим корейским и японским слушателям. На данный момент продюсерский центр Woollim занимается подготовкой к дебюту новой женской поп-группы, которая будет сильна не только в музыкальном, вокальном и хореографическом плане, но и будет состоять из порядочных, достойных и красивых девушек.