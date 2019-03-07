Пак Бом выпускает сольный альбом!

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Певица и бывшая участница популярной группы 2NE1 Пак Бом объявила о релизе своего сольного альбома. 5 марта Пак Бом на личной страничке в социальной сети опубликовала запись: «Наконец-то выходит мой сольный альбом. Мне не верится» и адрес онлайн-сайта, на котром можно оформить предзаказ. Также певица опубликовала обложку будущего альбома – на обложке изображен зеленый лес, посреди него пустой стул, а сверху надпись на английском слово spring, что переводится как «весна». Сам альбом выйдет в продажу 13 марта 2019 года, над его записью работали известные хитмейкеры Brave Brothers, а некоторые песни были записаны совместно с певицей Сандарой Пак. Пак Бом выпустила свой последний сольный цифровой сингл целых 8 лет назад - в апреле 2011 года. Поэтому поклонники певицы ждут с нетерпением ее новые песни.