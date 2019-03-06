Глава 1. Основатель раннего королевства Тонбуё король Хэ Буру (2)

Король услышал голос издалека и узнал, что это и есть Бог. В тот момент мысли в его голове стали ясными.

На следующий день Хэ Буру созвал всех чиновников на совещание: «Вчера я поднялся в горы и услышал голос Бога, который ответил на мой вопрос. Теперь я понимаю его замысел. Нам нужно переселиться в место под названием «Касобвон», на которое указал Бог. Мы создадим там наше новое государство, и этим будет заниматься вассал Аранбуль».

Через несколько месяцев появилось новое государство под названием «Тонбуё».

Действительно, земля была цветущей и плодородной. Растения вырастали здоровыми и крепкими. Лояльные и преданные чиновники подчинялись королю, и народ был всегда сыт. Все были счастливы, кроме самого короля. Дело в том, что у Хэ Буру не было наследника. Он был уже достаточно стар, и это мучило его. Только Аранбуль понял его переживания.

Однажды Аранбуль предложил: «Ваше величество, ситуация в стране стабилизировалась. Теперь у нас осталась единственная проблема. Отсутствие наследника носит серьёзный характер».

Король прилагал много усилий для появления ребенка. Он проводил церемонии жертвоприношения «чеса» в священных местах.

Однажды король как обычно провёл «чеса» в лесу. Когда он добрался до озера «Конён», возникла проблема. Его конь не хотел двигаться с места.

Все были в замешательстве. Вдруг конь склонил колени перед большой глыбой рядом с озером. Хэ Буру приказал снести глыбу. Люди начали толкать её.

Наконец людям удалось передвинуть её, и в тот момент ослепительно яркий свет ударил в глаза присутствующих. Через некоторое время один из них закричал: «Золотая лягушка!» Увидев невероятное существо, все стали шуметь: «Разве есть золотая лягушка? Нет. Это ребенок, похожий на лягушку».

Как ни странно это звучало, но это было правдой. В яме лежал младенец.

Подняв ребёнка вверх, Хэ Буру закричал: «Спасибо Богу за него! Теперь у меня есть ребёнок». Король и чиновники плакали от восторга.

Ребенок получил имя «Кымва», что означает «золотая лягушка». После смерти Хэ Буру Кымва стал новым государем. Интересно, что случалось дальше с Тонпуё? К сожалению, государство просуществовало на карте совсем недолго. История страны завершилась во время правления старшего сына Кымва, Тэсо.