Дальнейшая судьба денуклеаризации

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По каким причинам вторая встреча лидеров КНДР и США завершилась ничем, по-прежнему неясно, как и непонятно, какая из сторон говорит правду. Вашингтон утверждает, что Север добивался снятия санкций в обмен лишь на демонтаж ядерного комплекса в Ёнбёне, что является чрезмерным требованием со стороны северокорейцев. В свою очередь, Пхеньян говорит, что хотел лишь частичной отмены санкций, которые ухудшают жизнь обычных граждан. Он обвиняет США в завышении своих условий. Однако США считают, что под «частичным снятием» северокорейцы фактически имеют в виду отмену всех санкций. Реакцию обеих стран на неудачу саммита комментирует господин Син Бом Чхоль, директор Центра проблем безопасности и воссоединения Института политических исследований памяти Чон Чжу Ёна.