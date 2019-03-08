Конфликт вокруг сервиса CarPool разрешился

Внедрение в РК услуги CarPool вызвало общественный резонанс. Речь идёт о сервисе, подразумевающем использование частного автомобиля для того, чтобы по дороге на работу или домой за деньги подвозить людей, которые двигаются по тому же маршруту, что и водитель. 7 декабря 2018 года южнокорейская компания Kakao начала пробное предоставление сервиса CarPool, который стал альтернативой такси, чем вызвал массовые забастовки таксистов по всей стране. 10 декабря один из таксистов по фамилии Чхве устроил акцию самосожжения перед зданием Национального собрания. Противостояние между таксистами и компанией Kakao накалялось с каждым днём. 10 января ещё один таксист погиб в результате акции самосожжения. В результате 15 января компания Kakao прекратила пробное предоставление услуги CarPool и начала конструктивный диалог с представителями компаний-операторов такси.





22 января начала работу специальная рабочая группа по разрешению общественного спора вокруг услуги CarPool. В переговорах приняли участие представители компаний-операторов такси, компании Kakao, а также представители Демократической партии Тобуро и министерства сухопутных территорий и транспорта. Во время переговоров случилась ещё одна трагедия. В феврале этого года водитель такси устроил поджёг в собственном автомобиле и пытался протаранить ворота у здания Национального собрания. По итогам долгих переговоров, 7 марта стороны достигли понимания и заключили договорённости. Таким образом, конфликт вокруг сервиса CarPool можно считать исчерпанным.





Согласно достигнутым договорённостям, сервис CarPool будет применяться в сфере перевозок такси. Уже к концу первой половины нынешнего года будет подготовлена новая платформа. Речь идёт о своего рода “уберизации” такси, хотя изначально речь шла только о частных легковых автомобилях. В прошлом году министр сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми в переговорах с операторами такси сделала предложение о введении “уберизации” такси. Речь идёт о применении операторами такси ныне существующих технологий платформ Uber и Kakao Taxi. По задумкам чиновников, это сделает возможным предоставление пассажирам такси дополнительных сервисов, таких как сопровождение детей до школы или престарелых граждан до медицинского учреждения. Как ожидается, такая идея поможет увеличить доход водителей такси и повысить уровень качества частных перевозок. В свою очередь, представители ассоциации таксистов высказали положительное мнение в отношении данной идеи. Стороны также договорились, что время предоставления услуг CarPool будет ограничено в рамках от 7 до 9 часов утра и от 6 до 8 часов вечера в будние дни. Будут также приняты меры для улучшения условий труда таксистов. Также планируется сократить количество частных такси, в первую очередь, тех, где водители преклонного возраста. В ближайшее время рабочая группа подготовит подробный план по устранению чрезмерных ограничений для такси, в том числе, касающихся категорий автомобилей, цвета, рабочих зон и других тем.



