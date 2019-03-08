Рекордный уровень концентрации микропыли

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С наступлением марта в атмосферном воздухе над Корейским полуостровом отмечено повышенное содержание микропыли. В связи с этим южнокорейское правительство предпринимало всевозможные меры. К таковым относятся ограничения на использование автотранспорта с пятым уровнем выбросов выхлопных газов и сокращение времени строительных работ. Кроме того, тепловым электростанциям, объектам по вторичному использованию ресурсов, очистке сточных вод и другим объектам, совершающим выбросы в атмосферу, было предписано понизить рабочую нагрузку. К сожалению, эти меры не позволили разрешить проблему с микропылью.

Основную причину столь высокой и длительной концентрации микропыли эксперты связывают с загрязнённым воздухом из Китая и в меньшей степени из Северной Кореи. Эксперты считают, что по 40% микропыли образуется внутри страны, столько же поступает из Китая, а остальные 20% составляет доля Северной Кореи. Кроме того, существенную роль сыграли погодные условия. Так, в январе и феврале этого года уровень концентрации микропыли в воздухе был самым высоким за последние пять лет. При этом скорость ветра, влияющая на перемещение загрязнённых частиц, была низкая, а количество дней с осадками было минимальным.

6 марта президент Мун Чжэ Ин высказался за активизацию сотрудничества с правительством Китая, в частности, в проведении совместных экспериментов по вызыванию искусственного дождя над Жёлтым морем. Глава государства также попросил сформировать дополнительный бюджет для борьбы с микропылью и досрочного закрытия старых тепловых электростанций. Если будут приняты поправки к Закону о природных бедствиях и системе безопасности, то микропыль будет приравниваться к природному бедствию. Это значит, что при опасном уровне концентрации микропыли правительство сможет выделять средства из государственного бюджета на искусственный дождь и другие меры борьбы с микропылью.