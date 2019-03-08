В РК пройдут военно-гражданские учения Ulchi Taegeuk

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С 27 по 30 мая в Республике Корея пройдут военно-гражданские учения Ulchi Taegeuk. Одновременно принято решение не проводить совместные с США военные учения Key Resolve и Foal Eagle. Наряду с учениями Ulchi Freedom Guardian, которые в прошлом году также не проводились, это крупнейшие ежегодные манёвры вооружённых сил двух стран. Теперь все они либо отменены, либо отложены. Стороны объясняют это необходимостью поддерживать внешнеполитические усилия по снятию военной напряжённости и достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В соответствии с решением оборонных ведомств Республики Корея и США, учения Key Resolve переименованы в «Тонмэн». С этого года полномасштабные манёвры Foal Eagle будут заменены учениями на уровне отдельных воинских формирований, и в связи с этим ожидается, что отработка развёртывания американского стратегического оружия на Корейском полуострове также проводиться не будет.

Учения Ulchi Taegeuk объединят учения южнокорейских вооружённых сил Taegeuk и часть южнокорейско-американских учений Ulchi Freedom Guardian. Целью новых учений является укрепление возможностей вооружённых сил по самостоятельному отражению нападений, а также действий в чрезвычайных ситуациях, включая террористические акты и стихийные бедствия.

Учения Ulchi проводились среди сотрудников государственных учреждений, в них участвовали примерно 480 тыс. человек. Это самые масштабные учения, ориентированные на управление кризисными ситуациями и работу в условиях военных действий. Командно-штабные учения Taegeuk проводились под руководством объединённого комитета начальников штабов южнокорейских вооружённых сил. Они подразумевают участие сухопутных, морских и воздушных войск, то есть практически участие всех военных.

План проведения новых учений был представлен 10 июля прошлого года. Вполне возможно, что учения Ulchi Freedom Guardian будут заменены на учения в сокращённой форме под названием "Тонмэн 19-2". Пока военные Республики Корея и США рассматривают этот вопрос. Если решение будет положительным, то учения могут пройти уже во втором полугодии.