ВНД на душу населения РК превысил 30 тыс. долларов

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Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения Республики Корея составил в прошлом году 31.249 долларов, впервые преодолев 30-тысячную отметку. Как сообщили в Банке Кореи, он повысился на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. Это означает, что теперь Республика Корея вошла в число стран, население которых превышает 50 млн. человек, а ВНД - 30 тыс. долларов. К таким странам относятся также США, Япония, Германия, Франция, Великобритания и Италия.

Напомним, что в 1955 году ВНД на душу населения Республики Корея составлял 65 долларов. Однако уже в 1963 году он превысил сто долларов, через 14 лет - тысячу долларов, а ещё через 17 лет, в 1994 году, - 10 тысяч долларов. Однако из-за Азиатского финансового кризиса 1997 года ВНД сократился, составив в 1998 году 7.989 долларов. Десятитысячный уровень удалось восстановить лишь спустя пять лет.

Аналогичный процесс случился и при переходе за рубеж в 20 тыс. долларов. Из-за международного валютного кризиса 2009 года он растянулся на несколько лет. По сравнению с другими странами, Республика Корея долго переходила на 320-тысячный уровень. К примеру, у Японии и Германии на это ушло 5 лет, у США и Австралии - 9 лет.

Некоторые эксперты считают, что пока корейцы не ощущают переход на новый уровень, поскольку экономическая ситуация в стране ухудшается из-за снижения уровня экономического роста и сокращения экспорта. Всё это усугубляется усиливающейся поляризацией общества и регионов. В связи с этим правительству необходимо предусмотреть меры, направленные на улучшение конкурентоспособности государства и реструктуризацию определённых отраслей.