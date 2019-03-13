Прекрасный разум (11) 무슨 뜻이야?

Фраза недели

무슨 뜻이야?

[Мусын тысия]

Что это значит?





Грамматика

무슨 – вопросительное слово, которое обозначает «случай или предмет, не понятный для говорящего». Переводится оно как «что?», «какой?». Далее идет существительное 뜻 «смыл, значение» с глагольной связкой 이야.





- Я не понимаю английский язык, что это значит?

- 나 영어 잘 몰라, 이거 무슨 뜻이야?

- В смысле? объясни понятнее.

- 무슨 뜻이야? 알아듣게 설명해.



