Прекрасный разум (11) 무슨 뜻이야?

Со Хён из гёрлз-группы «Сонёсидэ» заключила контракт с новым агентством
2019-03-13
#Говорим как герои сериалов l 2019-03-10
Фраза недели
무슨 뜻이야?
[Мусын тысия]
Что это значит?
Грамматика
무슨 – вопросительное слово, которое обозначает «случай или предмет, не понятный для говорящего». Переводится оно как «что?», «какой?». Далее идет существительное 뜻 «смыл, значение» с глагольной связкой 이야.
- Я не понимаю английский язык, что это значит?
- 나 영어 잘 몰라, 이거 무슨 뜻이야?
- В смысле? объясни понятнее.
- 무슨 뜻이야? 알아듣게 설명해.
2019-03-13
2019-03-12
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-03-12