Бывший президент РК Чон Ду Хван предстал перед судом

88-летний Чон Ду Хван, который с 1980 по 1988 год был президентом РК, предстал перед судом по обвинению в клевете на жертв демократического движения в городе Кванчжу в мае 1980 года. Чон Ду Хван в своих мемуарах назвал «лжецом» покойного католического священника Чо Пио, который утверждал, что был свидетелем расстрела с вертолётов участников «Движения за демократию 18 мая» в Кванчжу. Экс-президент заявил, что никакого расстрела не было.





Клевета на живого человека или покойника является преступлением, за которое следует наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа до пяти миллионов вон (около 4,5 тыс. долларов). Чон Ду Хван прежде всего опроверг сам факт обстрела граждан с вертолётов, добавив, что надуманность этих нелепых, по его словам, утверждений была подтверждена свидетельством начальника авиации, после чего Чо Пио уже не повторял своих «беспочвенных обвинений». Однако факт обстрела был неоднократно подтверждён по различным каналам. И следователи, и специальная комиссия по выяснению обстоятельств «Движения за демократию 18 мая» пришли к выводу, что военные действительно расстреливали с вертолёта участников демонстраций. В первую очередь об этом свидетельствуют следы от пуль, обнаруженные на стенах здания Чониль в Кванчжу на уровне 10-го этажа. По заключению экспертизы, проведённой Государственной экспертно-криминалистической лабораторией, выстрелы производились с вертолёта. Отчёт об этом был опубликован специальным комитетом министерства обороны РК. Эти данные подтверждают, что факт обстрела граждан с воздуха 21 и 27 мая 1980 года имел место.





В отчёте спецкомитета также говорится, что некоторые военные записи того времени, в том числе, детальные отчёты о боевых действиях, были частично искажены. Пилоты утверждали, что вылетали с вооружением на борту, но обстрел не производился, а часть из них отказались отвечать на вопросы следствия. Однако следствие специального комитета с опорой на многочисленные письменные распоряжения военного руководства и показания очевидцев доказало факт обстрела. Помимо этого выяснилось, что авиация была приведена в состояние боевой готовности. Следствие обратило также внимание на секретную телеграмму посольства США, в которой содержалось предупреждение о том, что по гражданам будет открыт огонь с вертолётов, и сообщение о факте обстрела. Из этого следствие сделало вывод, что Чон Ду Хван не мог не знать о вертолётном обстреле. В таком случае его заявление о том, что Чо Пио был «лжецом», будет считаться умышленной клеветой. Чон Ду Хван пришёл к власти в результате военного переворота 12 декабря 1979 года. Впоследствии он возглавлял Центральное разведывательное управление РК, и в этой должности подавил восстание 18 мая 1980 года, после чего в августе того же года был избран президентом страны в результате непрямых президентских выборов.



