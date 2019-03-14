Сольная певческая карьера Ха Сон Уна





В рубрике «Звёзды K-POP» марта мы рассказали нашим уважаемым радиослушателям о сольных работах одного из участников бойз-группы 'Wanna One'! Напомню, что группа имела огромную популярность в мире K-Pop музыки в конце 2017 и на протяжении всего 2018 года. Когда он выступал в 'Wanna One', Ха Сон Ун выделялся прекрасным умением танцевать, особой внешностью и дружелюбным характером. За последние полтора месяца исполнитель успел проявить себя не только как замечательного певца, но и отличного автора текстов и даже музыки песен.

Впервые парень начал выступать в составе бойз-группы 'HOTSHOT' в декабре 2014 года, там он был главным вокалистом. Затем судьба привела исполнителя к участию в отборе в состав проектной бойз-группы 'Wanna One', ставшей впоследствии одной из наиболее популярных групп в Корее. Группа 'Wanna One' дебютировала в августе 2017 года с песней 'Energetic', которая мгновенно полюбилась юным меломанам энергичной и светлой концепцией. А в 2018 году группа распалась в связи с истечением срока её контракта.

Тогда Ха Сон Ун решил заняться сольной певческой карьерой. И уже 28 января текущего года выпустил свой первый сольный цифровой сингл под названием «Не забывай меня», текст и музыку к которой написал сам. А в фитчеринге песни принял участие Пак Чи Хун - хороший друг и коллега по бойз-группе 'Wanna One'. Это красивая песня в которой звучат лиричные интонации. Композиция «Не забывай меня» в исполнении певца Ха Сон Уна открыла нашу очередную рубрику.

А мини альбом исполнителя появился на свет 28 февраля. Звания главного трека пластинки удостоилась песня 'BIRD'. Песня довольно живая и светлая, но при этом способна прекрасно успокаивать слушателя. Она также прозвучала на наших волнах в исполнении певца Ха Сон Уна. А далее в программка мы предложили послушать уважаемым радиослушателям песню весеннего настроения под названием «Сегодня непременно скажи мне» певца Ха Сон Уна.

Итак, можно сказать, что певец приложил большие усилия, чтобы проявить свои вокальные способности, не выявленные им прежде, когда тот выступал в составе группы 'Wanna One'. И, по-моему, ему это удалось. Альбом получился интересным. Вряд ли он даст скучать меломанам на протяжении всего звучания. А в завершение нашей рубрики «Новые альбомы» марта мы предложили послушать ещё одну свежую композицию под названием «Вдруг» в исполнении певца Ха Сон Уна.





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