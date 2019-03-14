Со Хён из гёрлз-группы «Сонёсидэ» заключила контракт с новым агентством

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Певица и актриса Со Хён, участница группы «Сонёсидэ», заключила контракт с новым агентством. 7 марта 2019 года один из представителей агентства 'Namoo Actors' официально подтвердил информацию о том, что артистка подписала эксклюзивный контракт с их компанией. 8 марта представитель агентства 'Jellyfish Entertainment' подтвердил информацию о пополнении в семье актрисы Пак Чон А, у которой родилась дочка. А всемирно известный косметический бренд 'Clinique' выбрал южнокорейскую певицу Чон Ху в качестве своего посла на 2019 год. Более подробно обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 13 марта.