



В этом году мне исполняется шесть лет. Меня зовут Пак Ок Хи. В нашей семье всего два человека - моя самая красивая на свете мама и я.





나는 금년 여섯 살 난 처녀애입니다.

내 이름은 박옥희이구요.

우리 집 식구라고는 세상에서 제일 이쁜 우리 어머니와 단 두 식구뿐이랍니다.









Рассказ писателя Чу Ё Сопа «Постоялец и моя мама» ведется от имени шестилетней девочки по имени Ок Хи. Ее мать стала вдовой всего спустя год после свадьбы, оставшись одна с маленькой дочерью.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Чу Ё Соп учился в Японии, Китае, США. Вернувшись в Чосон, своими произведениями он хотел повлиять на молодежь так, чтобы она впитывала в себя новую культуру и отбрасывала старые предрассудки. Мама Ок Хи и их постоялец по возрасту тоже относятся к молодому поколению. В своем произведении автор критикует общество тех времен, которое лишает людей уникального права на любовь.









Однажды после обеда я тайком прошла к нашему постояльцу, в это время он как раз обедал.

- Ок Хи, с чем ты больше всего любишь кушать рис?

Только я сказала, что люблю вареные яйца, как дяденька взял вареное яйцо, которое как раз оказалось на столе, и протянул его мне.

Очищая яйцо, я спросила: «А вы что любите больше всего?» Дяденька долго смеялся, а потом ответил:

- И я люблю вареные яйца.





- Мама, мама! Наш постоялец тоже любит вареные яйца, как и я!

- Не шуми! - ответила мама, искоса посмотрев на меня.

Мне повезло, что наш постоялец тоже любил вареные яйца. С тех пор мама много их покупала.





어느 날은 점심을 먹고 이내 살그머니 사랑에 나가 보니까

아저씨는 그때에야 점심을 잡수셔요.

“옥희는 어떤 반찬을 제일 좋아하누?”

그래 삶은 달걀을 좋아한다고 했더니

마침 상에 놓인 삶은 달걀을 한 알 집어 주면서 나더러 먹으라고 합니다.

나는 그 달걀을 벗겨 먹으면서,

“아저씨는 무슨 반찬이 제일 만나우?” 하고 물으니까

그는 한참이나 빙그레 웃고 있더니

“나도 삶은 달걀” 하겠지요.





“엄마, 엄마. 사랑 아저씨두 나처럼 삶은 달걀을 좋아한대”

“떠들지 말어” 어머니는 눈을 흘기십니다.

그러나 사랑 아저씨가 달걀을 좋아하는 것이

내게는 퍽 좋게 되었지요.

그것은 그 다음부터는 어머니가 달걀을 많이씩 사게 되었으니까요.









Писатель Чу Ё Соп родился в 1902 году в Пхеньяне. В 1921 году он дебютировал в газете «Мэиль синбо» с рассказом «Треснутый кувшин». В 2004 году посмертно награжден орденом за вклад в основание государства.