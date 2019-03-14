МВФ рекомендует РК выделить масштабный дополнительный бюджет

Анализ ситуации в южнокорейской экономике, который провела миссия Международного валютного фонда, привёл к определённым выводам. Во-первых, для того, чтобы достичь определённого правительством РК целевого роста национальной экономики на 2,6-2,7%, необходимо выделить масштабный дополнительный бюджет. Как отметил глава консультативной миссии МВФ Тархан Фейзиоглу, дополнительный бюджет на нынешний год должен составить 0,5% от ВВП страны. Это примерно 9 трлн вон или 7 млрд 947 млн долларов. Чем быстрее будет выделен дополнительный бюджет, тем больше шансов на достижение роста национальной экономики до заданного уровня. Глава миссии МВФ рекомендовал Банку Кореи принять «мягкие» меры в проведении финансовой и денежно-кредитной политики. Что касается рекомендаций миссии МВФ, то правительство проявляет выжидательную позицию, поскольку бюджет на нынешний год, который составляет 470 трлн вон или 416 млрд долларов, почти на 10 процентов превышает прошлогодний. Ранее вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги высказывался за выделение дополнительного бюджета для решения проблемы микропыли.

В последнее время южнокорейская экономика переживает двойные трудности: сокращение экспорта на фоне сохранения застоя в области внутреннего спроса. В период с первого по десятое марта объём экспорта оказался на 19,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Февральский экспорт сократился на 11,1%, январский – на 5,8%, декабрьский прошлого года – на 1,2% в годовом исчислении. Эксперты связывают резкое сокращение экспорта с дестабилизацией мировой экономики, поэтому они сомневаются в эффективности рекомендации МВФ о выделении дополнительного бюджета.

Ещё один вывод миссии МВФ состоит в том, что южнокорейская экономика сталкивается со «встречным ветром» из-за ряда структурных проблем. Под «встречным ветром» подразумеваются такие проблемы как негибкость рынка труда, увеличение разрыва между крупными компаниями и предприятиями малого и среднего бизнеса, чрезмерное преобладание промышленного производства над услугами в объёме производительности труда и недостаточный уровень занятости женщин. При этом миссия МВФ отметила наличие у южнокорейской экономики солидного фундамента. Однако преодоление имеющихся внешних и внутренних рисков для обеспечения потенциала дальнейшего роста возможно лишь с помощью структурных реформ в средне- и долгосрочном плане.