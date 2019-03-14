Ли Сын Хван открывает фестиваль. Все сборы с концерта на пожертвование
2019-03-14
#Мелодии Кореи l 2019-03-13
Весной мы часто строим новые планы и впускаем в жизнь новые перемены, которые сопровождаются и новыми трудностями. Справляться с ними помогали и продолжают помогать песни и традиционные мелодии. С некоторыми из них вы познакомитесь в нашем выпуске.
Выпуск 405. Поддержка в трудные времена
* Песня «Сусимга» - Ким Му Бин (вокал)
* Песня «Ива» - Чо Сун Чжа (вокал)
* Мелодия «Сонарён» - Группа «Комунго Factory»
2019-03-14
2019-03-14
2019-03-14 14:53:03