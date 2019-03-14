



Весной мы часто строим новые планы и впускаем в жизнь новые перемены, которые сопровождаются и новыми трудностями. Справляться с ними помогали и продолжают помогать песни и традиционные мелодии. С некоторыми из них вы познакомитесь в нашем выпуске.





Выпуск 405. Поддержка в трудные времена

* Песня «Сусимга» - Ким Му Бин (вокал)

* Песня «Ива» - Чо Сун Чжа (вокал)

* Мелодия «Сонарён» - Группа «Комунго Factory»