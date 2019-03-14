История ревности (질투의 역사/The History of Jealousy, 2019)





Жанр: мелодрама

Режиссер: Чон Ин Бон

В ролях: Нам Гю Ри, О Чжи Хо, Чан Со Ён и др.

Премьера: 14 марта 2019 года

Ограничение: детям старше 15-ти лет





«Да такие вещи нельзя говорить вслух...»

Дружившие в студенческие годы главные герои по имени Су Мин, Вон Хо, Чжин Сук, Хон и Сон Ги встречаются 10 лет спустя в небольшом городе Гунсане. Но между ними вдруг начинается странная химия...

Стоило только одному сказать одно слово, как по цепной реакции наружу стала просачиваться правда, спрятанная много лет тому назад...

Воссоединение друзей 10 лет спустя. Сегодня ночью раскроется тайна пяти друзей.