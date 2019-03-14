Группа BTS объявила дату релиза альбома

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Пожалуй, самая популярная мужская группа в мире – корейский бойз-бэнд BTS объявили дату выхода нового альбома «Карта Души BTS : Персона» (BTS MAP OF THE SOUL : PERSONA / 방탄소년단 맵 오브 더 소울 : 페르소나) - 12 апреля в 00:00 по местному времени, об этом объявила продюсерская компания Bighit Entertainment. «Предзаказ возможен уже с 13 марта, все подробности о покупке альбома появятся на официальной фан-странице чуть позже», - сказали Bighit Entertainment. Напоним, новый альбом под названием «Карта Души BTS : Персона» станет новинкой группы за последние восемь месяцев, так как их репекидж-альбом LOVE YOURSELF結 Answer был выпущен в августе 2018 года. После релиза альбома у музыкантов запланирован грандиозный тур по городам США, Японии, концерты в Лондоне, Париже и бразильском Сан-Паулу.