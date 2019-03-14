Ли Сын Хван открывает фестиваль. Все сборы с концерта на пожертвование





Рок-музыкант Ли Сын Хван отдаст на благотворительность все сборы с концерта «Фестиваль Ли Сын Хвана», который пройдет 27 апреля. В этом году рок-исполнитель отмечает тридцатилетие с дебюта в музыке, начиная с 2001 года и на протяжении девятнадцати лет он ежегодно проводит подобный фестиваль, а собранные после него деньги отдает благотворительным организациям. «Фестиваль Ли Сын Хвана» приобрел себе имя не только в Корее, но и за ее пределами. В этом году на его сцене появятся не только сам Ли Сын Хван, но и Tiger JK, Юн Ми Рэ, Чон Чжун Иль, группа PIA, ADOY, Стелла Чжан, музыкальный бэнд актера Но Мин У «MINUE» и многие другие. Фестиваль пройдет на стадионе «Сирип Чхан-донг» 27 апреля, стоимость билета 33.000 вон. Билеты уже можно приобрести на онлайн-сайте Interpark с 11 марта. Все сборы с фестиваля будут перечислены Фонду по борьбе с детской лейкемией.