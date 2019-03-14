Ха Чжи Вон блистала в Малайзии

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12 марта звезда «Халлю», известная актриса Ха Чжи Вон блистала в столице Малайзии. Актриса появилась на мероприятии в Куала-Лумпуре в белоснежном платье с декольте при минимуме аксессуаров, вместе с ней на мероприятии присутствовали также корейская модель и актриса Ли Сон Гён и участники мужской поп-группы NCT DREAM. Мероприятие под названием «Выставка Халлю•Халяль» прошла в крупнейшем торговом центре Малайзии «Ван Утама» (1Utama), куда сразу с трапа самолета прибыл Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вместе с супругой Ким Чжон Сук. По прибытию Президент пожал руку Ха Чжи Вон, а первая леди сказала актрисе: «Я вас видела в «Секретном лесу» (известный телесериал, где Ха Чжи Вон исполнила главную роль), на что Ха Чжи Вон сердечно поблагодарила госпожу Ким Чжон Сук. После Ха Чжи Вон сделала селфи-снимок с четой и выложила его в личный инстаграм.