Пэ Чжин Ён встретится с фанатами в апреле

Исполнитель и бывший участник мужской поп-группы Wanna One Пэ Чжин Ён подтвердил свой звездный статус. 27 и 28 апреля в течение двух дней Пэ Чжин Ён проведет первую встречу с фанатами BAE JIN YOUNG 1ST ASIA FANMEETING TOUR IN SEOUL ‘IM YOUNG’ в стенах актового зала Университета Кёнхи, расположенного в Сеуле. Продажа билетов на этот фан-митинг стартвовала онлайн 7 марта в 18:00 вечера и закончилась через минуту, так как все билеты были мгновенно распроданы. Неудивительно, что у артиста так много фанатов, еще во времена Wanna One Пэ Чжин Ён отличался красивым тембром голоса, а также сильной и одновременно мягкой хореографией. После распада Wanna One он активно снимается для обложек журналов, рекламирует мужские косметические бренды и одежду. После сольной деятельности Пэ Чжин Ён вновь вернется в музыку - во второй половине года артист дебютирует в новой мужской поп-группе.