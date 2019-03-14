Перспективы переговорного процесса по ядерному разоружению КНДР

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Вашингтон и Пхеньян по-разному смотрят на урегулирование ядерного кризиса на Корейском полуострове, и это в последнее время проявляется всё более отчётливо. 11 марта спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн заявил, что Вашингтон рассматривает заключение «большой сделки», предусматривающей полную и единовременную ликвидацию оружия массового уничтожения Севером. Его ремарка последовала вслед за рассуждениями помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, который также выразил обеспокоенность по поводу прерванного диалога между США и Северной Кореей, но при этом выступает за поэтапную денуклеаризацию. Ситуацию комментирует профессор Пак Вон Гон с отделения международной и региональной политики Университета Хандон.