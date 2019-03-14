Состояние сельского хозяйства в КНДР

© KBS

Сельское хозяйство – важнейшая отрасль в Северной Корее. В 2016 году аграрная, рыболовная и лесная индустрии КНДР произвели продукции на общую сумму 6 млрд. долларов, что составляет 22% северокорейского ВВП. Согласно данным Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по состоянию на 2014 год в аграрном секторе КНДР было занято почти 3 млн. человек. Это 12% населения страны. Судя по цифрам, сельское хозяйство – одна из ключевых сфер экономики Севера. Однако инфраструктура этой индустрии развита крайне слабо. Несмотря на некоторый прогресс в решении проблемы продовольственного дефицита, сельское хозяйство по-прежнему является отсталой отраслью экономики. Чтобы обеспечить рост своего аграрного сектора, страна должна принять кардинальные решения.