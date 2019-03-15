Полёты Boeing 737 MAX запрещены на территории РК 

Самолёты линейки Boeing 737 пользуются большой популярностью в мире. Продолжением этой серии стали самолёты Boeing 737 MAX, которые оказались в центре скандала вокруг двух катастроф. Размах крыла лайнера составляет 35,92 метра, длина 39,52 метра, скорость 839 км/ч, а максимальная дальность полёта 6.570 км. Максимальное количество посадочных мест 210. Осуществление коммерческих рейсов на самолёте началось с 2017 года. В настоящий момент 47 авиакомпаний имеют в своём парке Boeing 737 MAX 8. Больше всего их у американского авиаперевозчика Southwest Airlines – 34 самолёта. Компании American Airlines, Air Canada, China Southern Airlines и другие имеют по 20 и более самолётов этой модели. До недавних катастроф на Boeing 737 MAX осуществлялось около 8,5 тыс. рейсов в неделю. В РК единственным обладателем этой модели является авиакомпания Eastar Jet, в парке которой два таких самолёта. Компания начала их эксплуатацию с конца прошлого года по маршрутам в Японию и Таиланд. С 13 марта руководство Eastar Jet самостоятельно приняло решение о временной приостановке их эксплуатации. Всего отечественные авиакомпании планировали приобрести около ста таких машин. В том числе 14 в этом году – 6 Korean Air Lines, 4 Eastar Jet, 4 T'way Air.





29 октября прошлого и 10 марта этого года разбились Boeing 737 MAX8 индонезийской авиакомпании Lion Air и эфиопской Ethiopian Airlines. В обоих случаях самолёты сразу после взлёта неоднократно резко набирали высоту и снижались. Самолёт эфиопской компании упал уже через шесть минут после взлёта. Погибли все 157 человек, находившихся на борту. В случае с боингом Lion Air погибли 189 человек. Сразу после этого Китай и Индонезия приняли решение о приостановке использования самолётов этой серии. Многие страны запретили также их посадку в своих аэропортах и вхождение в воздушное пространство. Однако, несмотря на это, в США сначала придерживались позиции о том, что полёты на Boeing 737 MAX безопасны. И только после того, как вышеуказанные меры приняли более 40 государств, США последовали их примеру. Об этом было заявлено одновременно с Канадой 13 марта.





Внимание привлекает причина запрета на полёты Boeing 737 MAX, которую озвучили в США. В частности, сообщается, что в катастрофах самолётов индонезийской авиакомпании Lion Air и эфиопской Ethiopian Airlines есть схожие моменты. Это указывает на возможность наличия в самолётах неполадок. Отмечается, что в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA есть данные о докладах американских пилотов о случаях «nose down» или внезапного крена вниз носа самолёта Boeing 737 MAX во время пилотирования. Один из пилотов заявил, что сам факт необходимости знать метод экстренного управления при эксплуатации этих самолётов является угрожающим сигналом. По его словам: «теперь и мы знаем о том, что установленная в самолёте система легко вызывает сбои». Поэтому велика вероятность того, что причина вышеуказанных катастроф может заключаться в технических неполадках или в сбоях программного обеспечения.



