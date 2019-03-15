Противоречия между РК и Японией

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Вице-премьер Японии Таро Асо сообщил о готовящихся мерах в ответ на решение южнокорейского суда об аресте имущества японской компании. Среди данных мер - повышение таможенных пошлин, запрет на банковские переводы и приостановка выдачи виз.

Решение южнокорейского суда было принято 8 января этого года. Оно подразумевает арест имущества южнокорейского филиала японской компании Nippon Steel & Sumitomo Metal, которая использовала принудительный труд корейских рабочих во время японской оккупации. 30 октября прошлого года, Верховный суд Республики Корея одобрил иск четырёх жертв принудительного труда и обязал компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить истцам по 100 млн вон или 88 тыс долларов. 29 ноября прошлого года аналогичное решение было вынесено в отношении компании Mitsubishi Heavy Industries.

Вслед за этими решениями в Японии стали выдвигаться предложения об ответных мерах, среди которых повышение таможенных пошлин и запрет на экспорт основных товаров. О конкретных мерах японское правительство упомянуло впервые. Судя по всему, в Японии обсуждают меры экономического характера, что противоречит основным принципам южнокорейско-японских отношений, подразумевающих разделение экономических и дипломатических вопросов. Именно благодаря этому принципу двусторонние отношения развивались в ключе тесного сотрудничества. Так, только в прошлом году Японию посетило рекордное количество южнокорейских туристов - 7,5 млн человек. Почти 3 млн японцев побывали в Республике Корея. Объем торговли между двумя странами составил в прошлом году 85 млрд 200 млн долларов.

14 марта в Сеуле состоялась встреча представителей внешнеполитических ведомств Ким Ён Гиля и Канасуки Гэндзи. Стороны обсудили возможные пути урегулирования противоречий, однако пока, похоже, никто не собирается идти на уступки.