Специалисты МВФ оценили перспективы экономики РК

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Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует правительству РК выделить масштабный дополнительный бюджет для того, чтобы в этом году уровень роста экономики составил запланированные 2,6-2,7%. Об этом заявил 12 марта глава консультативной миссии МВФ Тархан Фейзиоглу. Кроме того, Банку Кореи рекомендовано проводить «мягкую» финансовую и денежно-кредитную политику.

По мнению главы миссии МВФ, дополнительный бюджет на нынешний год должен составить 0,5% от ВВП страны, причём принять его следует как можно скорее. Это примерно 9 трлн вон или 7 млрд 947 млн долларов. Специалисты МВФ также отметили, что в средне- и долгосрочной перспективах южнокорейская экономика может столкнуться с рядом трудностей, а это, в свою очередь, может вызвать снижение экономического роста. К трудностям специалисты отнесли сокращение объёма инвестиций и международной торговли, инфляционное давление и замедленное развитие рынка труда.

Проблемы в экономическом устройстве государства также не располагают к положительным перспективам. Среди таких проблем можно выделить негибкость рынка труда, увеличение разрыва между крупными компаниями и предприятиями малого и среднего бизнеса, чрезмерное преобладание промышленного производства над услугами в объёме производительности труда и недостаточный уровень занятости женщин.

Для разрешения нынешних трудностей от правительства РК требуются расширенная финансовая политика и мягкая денежно-кредитная политика. Правительство уже сформировало бюджет на этот год в объёме на 10% больше по сравнению с прошлогодним.

Тем не менее, в последнее время на фоне продолжительного снижения внутреннего потребления начал снижаться и уровень экспорта. Так, в период с первого по десятое марта объём экспорта оказался на 19,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объём экспорта в феврале сократился на 11,1%, в январе – на 5,8%, а в декабре прошлого года – на 1,2%. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем в правительстве будут разворачиваться активные дискуссии о дополнительном бюджете.