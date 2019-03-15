Экс-президент РК Чон Ду Хван предстал перед судом

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11 марта бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван предстал перед судом города Кванчжу по обвинению в клевете на покойного католического священника. Согласно предъявленному иску, Чон Ду Хван в своих мемуарах, опубликованных в апреле 2017 года, назвал «бесстыдным лжецом» священника по имени Чо Пио, который заявлял, что был свидетелем расстрела с вертолётов участников «Движения за демократию» 18 мая 1980 года в Кванчжу. В мемуарах бывший президент отрицает расстрел. Клевета на живого человека или покойника является преступлением, за которое следует наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа до пяти миллионов вон (4,5 тыс. долларов).

Факт обстрела был неоднократно подтверждён по различным каналам. И следователи, и специальная комиссия по выяснению обстоятельств событий «Движения за демократию 18 мая» пришли к выводу, что военные действительно расстреливали с вертолёта участников демонстраций. В первую очередь об этом свидетельствуют следы от пуль, обнаруженные во время ремонта на стенах здания Чониль в Кванчжу на уровне 10-го этажа.

По заключению экспертизы, проведённой Государственной экспертно-криминалистической лабораторией, выстрелы производились из неподвижной точки в воздухе. Отчёт об этом был опубликован специальным комитетом министерства обороны Республики Корея. Показания некоторых пилотов свидетельствуют о том, что они вылетали с вооружением на борту, но обстрел не производился, однако некоторые пилоты отказались отвечать на вопросы следствия. В отчёте спецкомитета также говорится, что некоторые военные записи того времени, в том числе детальные отчёты о боевых действиях были частично искажены. Опубликованные отчёты подтверждают факт обстрела граждан Кванчжу с воздуха 21 и 27 мая 1980 года. Об обстреле свидетельствуют и секретные данные посольства США. Всего в операции было задействовано около сорока самолётов.

Защита экс-президента обвинение суда отрицает, ссылаясь на то, что слова Чон Ду Хвана можно счесть лишь за оскорбление, но не за клевету. Следующее слушание по делу состоится 8 апреля. Напомним, что Чон Ду Хван подавил демократическое восстание в Кванчжу 18 мая 1980 года и был избран президентом РК в результате непрямых выборов в августе того же года.