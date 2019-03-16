Творчество легендарной певицы прошлых лет Пэтти Ким





В рубрике «Ретро: музыка прошлых лет» марта звучали хиты легендарной южнокорейской народной певицы Пэтти Ким. Она, несомненно, является живой историей корейской эстрады первого поколения. Напомню, что с 2012 года Пэтти Ким начала упоминать в интервью о прекращении своей творческой деятельности в конце того года, а потом окончательно ушла со сцены в 2013 году.

Пэтти Ким родилась в феврале 1938 года, так что недавно ей исполнилось 81 года. Ее настоящее имя - Ким Хе Чжа. Музыкальная карьера певицы, как и у многих других исполнителей того поколения, началась с выступления на сцене американской военной базы в Сеуле, в 1958 году. Известно, что творческий псевдоним – Пэтти, был взят от имени популярной в то время американской певицы Пэтти Пейдж, на которую хотела походить певица. За свой долгий период музыкальной деятельности, который длился более полувека, певица стала началом многого в южнокорейском эстрадном мире. В 1962 году Пэтти Ким впервые в Южной Корее начала «сольный концерт», а в 1971 году впервые начала проводить выступления 'Dinner Show' или «сольный концерт в ресторане». Она была также первой эстрадной певицей, которая удостоилась чести петь на сцене главного концертного зала Южной Кореи – в Центре культуры имени короля Сэчжона в Сеуле в 1978 году. А ещё она стала первой южнокорейской певицей, которая взошла на сцену всемирно известного концертного зала «Карнеги холл» в Нью-Йорке в 1989 году. А первой в рубрике прозвучал один из наиболее известных хитов «Любимый Сеул» певицы Пэтти Ким 1986 года выпуска. Далее мы предложили послушать чувственная песня «Свет и тень» певицы Пэтти Ким.

За свою карьеру певица подарила меломанам более тридцати альбомов с множеством прекрасных песен, которые впоследствии вошли в «золотой фонд» южнокорейской эстрады. А наград, полученных певицей, просто бесчисленное количество! Лишь некоторые из них - награда «Золотой диск» за вклад в развитие корейской поп-музыки в 2004 году, премия «За выдающиеся заслуги в области эстрадного искусства» в 2008 году. Ну, а в эфире прозвучал ещё один хит - композиция «Не могу забыть» певицы Пэтти Ким. Затем мы предложили вниманию уважаемых радиослушателей композицию «Трава и дождь», которая известна не только оригинальной версией певицы Пэтти Ким, но превосходными ремейками, исполненными впоследствии младшими коллегами, например, певицей На Юн Сон. А в завершении очередной рубрики «Ретро: музыка прошлых лет» у нас в программе прозвучал ещё один хит дивы корейской эстрадной музыки прошлых лет Пэтти Ким – песня под названием «Любовь - это цветок жизни».





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