Настала очередь межкорейского диалога

В связи с новым витком напряжённости в отношениях между США и КНДР администрация южнокорейского президента вновь предложила свои услуги в качестве посредника. В случае неудачи на переговорах стороны склонны приписывать ответственность за их срыв друг другу, и в этом отношении в заявлениях, звучащих со стороны США и КНДР после безрезультатной встречи в Ханое, нет ничего удивительного. С одной стороны, это может послужить стимулом к поиску следующего шага на переговорах, а с другой - привести к их окончательному краху. На данный момент обе стороны демонстрируют желание поддерживать диалог, и в этой связи на первый план вновь выступает посредническая роль Сеула. После неудачи саммита в Ханое американская сторона выразила сомнение в готовности КНДР к денуклеаризации, на что заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи ответила угрозами возобновить ракетные испытания.





Американское руководство воздержалось от жёстких высказываний, подчёркивая приверженность решению проблем путём диалога. Президент США Дональд Трамп никак не прокомментировал заявления Пхеньяна, тогда как госсекретарь Майкл Помпео в интервью 15 марта выразил надежду на продолжение переговоров с КНДР. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с предупреждением в адрес Северной Кореи и одновременно напомнил о стремлении американского президента разрешить проблему путём переговоров. Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни также заявил о продолжении диалога. США настаивают на так называемом «абсолютном решении», или «большой сделке», что предполагает полную денуклеаризацию КНДР.





Северная Корея по-прежнему требует отмены санкций, подчёркивая, что демонтаж ядерных объектов в Ёнбёне уже является значимой мерой с их стороны. Иными словами, одна сторона требует полной денуклеаризации, тогда как другая настаивает на поэтапных шагах навстречу друг другу. Обе стороны демонстрируют непреклонность своих взглядов. Северная Корея пригрозила прекращением переговоров и возобновлением ядерно-ракетных испытаний и, по сути, отрезала себе пути к отступлению. США подчеркнули приверженность санкциям, призвав Китай усилить давление на Пхеньян. При этом США повторили, что они стремятся сохранить диалог, уклонившись таким образом от разжигания конфликта. С ростом напряжённости на мировой арене растёт потребность в переговорах, и чем ближе ситуация подходит к критической точке, тем больше вероятность её кардинального разрешения. В таких случаях тактика балансирования на грани войны, к которой прибегает КНДР, может оказаться эффективной. Однако такая тактика предполагает принятие одной из сторон в самый последний момент рационального решения. Именно в этот момент важную роль играет окружение, и поэтому администрация РК заговорила о том, что настал черёд межкорейского диалога.



