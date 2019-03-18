Компания «Пхончжин» - производитель запчастей для «умных» автомобилей

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Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией «Пхончжин» (펀진), которая работает в сфере технологий 5G и электронных запчастей для «умных» автомобилей. Подробней о ней нам расскажет исполнительный директор по вопросам деловой стратегии г-н Ким Чжу Хан.





Если коротко, то наша компания занимается разработкой программного обеспечения. В сфере информационных технологий есть разные направления. Мы занимаемся реализацией особых функций на основе программного обеспечения. Нашей первой разработкой, привлёкшей внимание, является решение Ocelot, которое измеряет экосистему диапазонов волн мобильной связи. В 2013 году на рынке мобильной связи возник хаос в предоставлении услуг в диапазоне 900 МГц. Тогда никто не мог найти причину сбоя - ни компании операторы, ни исследовательские центры. Нам удалось сделать это с помощью оборудования Ocelot. Проблема была устранена, а мы были удостоены награды министра науки и информационно-коммуникационных технологий. Это стало первой демонстрацией нашего технологического потенциала. После этого мы стали вести профильные проекты отечественных коммуникационных компаний и исследовательских центров, занимающихся данным вопросом.





В названии компании «Пхончжин», основанной в 2006 году, заложен смысл стремления работать с наслаждением, постоянно идя вперёд. В 2013 году ей удалось прославиться на всю страну, решив проблему со сбоями в мобильной связи в диапазоне 900 МГц. В Республике Корея на многих зданиях установлены станции связи. Но из-за сложного ландшафта часто бывают случаи пересечения волн, что вызывает проблемы в обеспечении нормальной связи. Ocelot нацелен на выявление источников подобных сбоев, оказывая помощь в поддержании штатных условий работы системы связи.





Мы устанавливаем нашу разработку в автомобиль и регулярно объезжаем улицы, оценивая состояние волн связи. В прошлом приходилось возвращаться в офис и уже там проводить анализ данных. Но наше оборудование позволяет в режиме онлайн в ходе проверки линий связи загружать данные в облачный сервер и там же проводить анализ. При помощи технологии Machine Running нам удаётся в режиме реального времени выявлять какие-либо отклонения в системе связи, проводить более детальный анализ и устранять их причины.





В 2013 году компания «Пхончжин» получила награду министерства научного прогнозирования. Теперь компания применяет уже новые технологии сбора и анализа данных в режиме реального времени. «Пхончжин» также вносит вклад в повышение стабильности мобильной связи в преддверии коммерциализации стандарта связи пятого поколения.





Теперь технологии 5G распространяются не только на мобильную связь, но практически на все сферы, благодаря возможности их применения в отрасли интернета вещей и умных машин. Но с ростом комфорта возрастают и риски. Если в сети связи пятого поколения возникнут сбои, это приведёт не просто к проблемам в связи между людьми, но к неполадкам в работе машин, системы транспорта и других составляющих, в которых применяется эта технология. Поэтому сегодня необходима оптимизация более высокого уровня, чем в прошлом. В этой связи операторы мобильной связи прилагают усилия для обеспечения этой оптимизации и мониторинга состояния системы. Мы также работаем над созданием решений, которые позволят заранее предугадывать возможные сбои, в том числе совмещая технологии искусственного интеллекта и больших данных.





Связи пятого поколения требуется гораздо более развитая система станций, что приведёт к усложнению экосистемы структуры связи. Проблема в том, что за преимуществами 5G следуют высочайшие риски, которые могут нанести удар по всей инфраструктуре, завязанной на технологиях связи пятого поколения. Поэтому компания «Пхончжин» создаёт систему, которая позволит прогнозировать возможные неполадки и оперативно устранять их. Однако компания работает и в других направлениях.





© Funzin

Мы разработали концепцию FUSION для сферы «умных» автомобилей. Она была представлена на крупнейшей в мире выставке информационных технологий CES 2019, получив хорошие отзывы. Эта система, основанная на искусственном интеллекте, идентифицирует лицо водителя и пассажиров, подгоняя системы автомобиля под их заранее установленные предпочтения. К примеру, часто одним автомобилем пользуются оба супруга. В этом случае, когда за руль садится муж, система идентифицирует его и подстраивает положение сидения, угол зеркал, музыку и другие спецификации исключительно под него. Так же происходит, когда машину использует супруга.





Эта технология действительно заслуживает внимания, являясь уникальной. Павильон компании «Пхончжин» на выставке CES посетили представители корпораций мирового уровня – FORD, General Motor, Intel и других. Стоит отметить, что в этом направлении у компании большие перспективы. К примеру, в мире активно развивается сфера услуг каршеринга. Один человек может использовать самые разные автомобили от разных профильных компаний. И каждый раз ему приходится подстраивать автомобиль под себя. Но технология FUSION избавляет от этой необходимости. В случае создания единой базы клиентов и применения FUSION при использовании клиентом любого автомобиля, система сама подстроится под него, повысив комфорт до нового уровня.

В третьем квартале прошлого года число пользователей услуг каршеринга во всём мире достигло одного миллиарда человек. По мере расширения экономики каршеринга, профильные компании готовятся ввести новые, ещё более эффективные чем раньше, формы обслуживания. Компания «Пхончжин» предлагает лучшее из возможных решений для этих компаний. Но это только начало. Компания концентрируется на отрасли, обладающей неограниченным потенциалом. Её роль возрастает, учитывая стремительное приближение эпохи четвёртой промышленной революции.