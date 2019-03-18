Национальное собрание РК приступило к заслушиванию отчётов  глав правительственных учреждений 





19 марта в Национальном собрании РК началось заслушивание отчётов глав правительственных учреждений. Данная процедура, учитывая её характер, считается «полем» оппозиции, на котором правящие силы вынуждены занимать оборонительную позицию. На этот раз ожидается, что напор оппозиции будет сильнее обычного, поскольку к этому моменту накопилось много непростых вопросов. В сфере политики спорные темы касаются системы выборов, законопроектов по различным реформам, а также перестановок в кабинете министров.





Что касается реформирования системы выборов, то тут споры вызывает вопрос о проведении этой темы через ускоренную процедуру «fast track», согласно которой законопроект автоматически выносится на рассмотрение Национального собрания после завершения предварительной проверки. Она длится 180 дней, а рассмотрение в парламентском комитете по законодательству и судебно-правовым вопросам - 90 дней. Если законопроект не будет проверен в установленный срок, то он всё равно автоматически будет передан в вышеуказанный комитет, а затем вынесен на пленарное заседание. Такая система нацелена на предотвращение чрезмерной задержки инициатив, по которым оппозиционные и правящие силы не могут договориться. Сейчас только крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея выступает против реформирования нынешней системы выборов. Правящая Демократическая партия Тобуро в сотрудничестве с тремя другими оппозиционными партиями продвигает включение этого проекта в категорию «fast track». Суть реформ сводится к увеличению количества мандатов за счёт введения взаимосвязанной представительной системы распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. Под ускоренную процедуру также подпадают законопроекты по формированию следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников и по разделению следственных полномочий прокуратуры и полиции. В партии Свободная Корея эти инициативы считают грубым вмешательством в систему выборов и попыткой подчинить все органы власти через усиление на них давления различными следственными мерами.

В сфере внешней политики, безопасности и воссоединения спорные вопросы касаются дальнейших действий с учётом результатов саммита КНДР и США в Ханое. В экономической сфере разногласия связаны с политикой правительства об увеличении количества рабочих мест и росте экономики за счёт увеличения дохода населения. Помимо этого ожидается горячее обсуждение вопросов о микропыли, политике по снижению доли ядерной энергетики, а также различных нашумевших скандалов.



