Прекрасный разум (12) 최선을 다하겠습니다.

Фраза недели

최선을 다하겠습니다.

[Чхве сон ыль да ха гэт сым ни да]

Буду делать все возможное.





Грамматика

Первое слово у нас 최선 «самое оптимальное, наилучшее дело» или «все усилия». После слово 최선 идет окончание 을. Глагол 다하다 «делать все» соединяется с суффиксом будущего времени 겠 и официально вежливой стили речи – 습니다. И все вместе получается 최선을 다하겠습니다 – буду делать все возможное.





- Я вас не разочарую. Буду делать все возможное.

- 실망 시키지 않겠습니다. 최선을 다하겠습니다.





- Этого больше не произойдет. Буду делать все возможное.

- 이런 일이 반복되지 않을거에요. 최선을 다하겠습니다.



