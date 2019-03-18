Землетрясение в Пхохане вызвано работой геотермальной электростанции

Землетрясение в Пхохане провинции Кёнсан-Пукто магнитудой 5,4 произошло 15 ноября 2017 года. Предположительно эпицентр находился в 9 км к северу от города, а сами толчки происходили на глубине в 4 км. Это было второе по мощности землетрясение в стране после 1978 года, когда начался постоянный мониторинг сейсмоактивности. Самое сильное землетрясение было зафиксировано в 2016 году в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Тогда магнитуда достигла отметки в 5,8. Однако в Пхохане ущерб оказался гораздо больше. Погибших, к счастью, не было. Но 118 человек получили ранения различной тяжести, а 1.800 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и жить в статусе беженцев. Пострадали здания многих школ. В результате впервые на неделю был отложен единый государственный экзамен для учащихся выпускных классов. Тогда же временно приостановили работу местного порта и железнодорожной станции, в которых были повреждены некоторые объекты. Между тем, расположенные в этом районе АЭС Вольсон, чугунолитейный завод POSCO, линии электропередачи, газопровода и нефтеперегонная инфраструктура не пострадали. Местные памятниками культуры, входящие в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, остались практически невредимыми. По подсчётам правительства, ущерб от землетрясения составил 54,6 млрд вон или 48,3 млн долларов. Показатель пхоханского отделения Банка Кореи составил гораздо большую сумму в 286 млн долларов.





В научных кругах практически сразу заговорили о том, что причина землетрясения может заключаться в работе местной геотермальной электростанции. В качестве аргумента приводился тот факт, что эпицентр находился всего в нескольких сотнях метров от станции. Учёные заявляли, что вводимая под давлением вода в ходе работы станции привела в движение разлом. Некоторые коллективы учёных даже публиковали такие результаты исследований в международном научном журнале «Science». На геотермальных электростанциях энергия получается из природного тепла Земли. Такой эффект достигается с помощью скважин. В них вводится вода, которая с глубиной нагревается. Это тепло передаётся на поверхность в виде пара или горячей воды. Для этого нужно пробурить скважины глубиной 4-5 км. Такие действия, по мнению учёных, приводят к воздействию на разлом, что и вызывает сейсмическую активность.

Многие учёные, между тем, считали невозможным возникновение землетрясений подобной мощности из-за подачи воды в скважины под давлением. В этой связи правительство сформировало комиссию с привлечением отечественных и иностранных экспертов, которая проводила изучение этого вопроса с марта прошлого года. Через год комиссия представила выводы о том, что землетрясение в Пхохане является не естественным, а спровоцированным геотермальной электростанцией. На этом фоне на первый план выходят вопросы об ответственности и возмещении ущерба. Жители Пхохана уже подали иски против правительства и компании оператора геотермальной электростанции. Однако сама станция была построена при поддержке правительства, которому в свете выводов комиссии, вероятно, придётся держать ответ перед пострадавшими.



