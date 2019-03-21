Глава 2. Основатель королевства Тэкая Ким Суро (2)

Остальные братья Ким Суро решили основать свои государства, вернее, это было больше похоже на племена. Позже образовался союз шести племен, и его назвали «Шесть Кая».

Прошло время, государство развивалось. На втором году правления король Ким Суро заявил, что столицей Тэкая является Синдаппхён. В настоящее время на этом месте располагается город Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо. Помимо этого, он приказал там построить дворец.

Однажды чиновники обратились к королю с просьбой: «Ваше величество, обстановка по всей стране сейчас стабилизировалась. Однако, чтобы сохранить наше государство, вам нужно иметь семью. В первую очередь вам нужна королева».

Король ответил: «Создание Тэкая было повелением Божьи. Думаю, что Бог расскажет, кто будет моей женой». Король не торопился с выбором жены.

В один прекрасный день король Ким Суро отправился на остров под названием «Мансандо». Добравшись до острова, государь увидел на море корабль с красным флагом, который приближался к берегу. Оказалось, что корабль был нагружен сказочными сокровищами, в том числе, золотом, шёлком и драгоценностями. На борту корабля находились очень красивая девушка и более 20 слуг. Ким Суро вежливо спросил: «Кто Вы и откуда?»

Девушка представилась: «Здравствуйте, меня зовут Хо Хван Ок. Я принцесса из королевства Айодхья. Моему отцу снился странный сон, где Бог приказал найти государя Тэкая, который будет моим мужем». Для вашего сведения, существуют некоторые гипотезы о родине принцессы Хо – из древнего государства Китая, Японии или Индии. Большинство современных экспертов согласны с тем, что, скорее всего, она приехала из Айодхья, древнего государства в Индии. Одним из доказательств является каменная пагода Пхаса, которую, как говорится в «Самгук юса», принцесса Хо Хван Ок привезла с собой из государства Айодхья. Слово «пхаса» переводится как «Существование истинного пути». В данный момент пагода располагается в районе Кусан-дон города Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо. Как говорят эксперты, подобную пагоду строят только в Индии или Китае. Помимо этого, опоры главных ворот королевской могилы Ким Суро украшены двумя рыбами, которые смотрят друг на друга. Такой узор встречается в буддизме Индии.

Когда корабль принцессы плыл в море, сильная волна чуть не потопила его. Из-за этого принцессе пришлось вернуться на Родину, а её отец отдал пагоду, чтобы защитить её от гнева волн. На этот раз ей удалось доплыть до острова Мансандо и встретиться с королем.

Услышав рассказ принцессы, Ким Суро решил жениться на ней. Королева Хо играла важную роль в управлении государством. Союз «Шесть Кая» развивался на основе экспорта железных изделий в соседние страны – Японию и Китай. Король всегда советовался со своей женой. Супруги жили долго и счастливо.